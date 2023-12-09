​Аллегри: «Важная победа, но было много технического брака»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Наставник туринского клуба доволен результатом, но отметил погрешности в игре своих подопечных.

- Выиграть было очень важно, теперь «Наполи» отстает на двенадцать очков. Что касается борьбы за Скудетто, то мы, как всегда, предпочитаем смотреть на шаг вперед, а не так далеко. Шаг за шагом. Надо кое-что улучшать, я увидел много технического брака в ходе прошедшего матча, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Дженоа».