​Маццарри: «Доминировали, но проиграли»

В Италии начались матчи пятнадцатого тура чемпионата Серии А, «Ювентус» с минимальным преимуществом переиграл «Наполи» - 1:0. Наставник неаполитанцев Вальтер Маццарри расстроен итогами игры - он считает, что его команда превзошла соперника в смысле качества игры и напора.

- Все, кто смотрит футбол, знают, что есть такие матчи. Мы доминировали, заставляя «Юве» подолгу сидеть на своей стороне поля. Лишь раз упустили соперника - и он забил. Тем не менее, верю, что с такой игрой обязательно будут и результаты, - цитирует слова Маццарри calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Кальяри».