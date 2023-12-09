Зелиньски – о поражении от «Ювентуса»: «Мы провели хороший матч, но упустили свои шансы»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски ответил на вопросы журналистов после поражения от «Ювентуса» (0:1).

Команда Вальтера Маццарри проиграла в третьем матче кряду. По мнению Зелиньски, у «Наполи» были все шансы избежать поражения в Турине.

«Мы провели хороший матч, много владели мячом и создавали моменты, но нам не хватило реализации. Если бы мы использовали один или два голевых момента, которые у нас были в первом тайме, игра сложилась бы совсем по-другому.

Соперники стали лучше готовиться к матчам с нами: мы видели, как Карвахаль из «Реала» персонально играл против Хвичи, Осимхена также опекают внимательнее. Учитывая это, думаю, остальным из нас нужно взять на себя больше ответственности, чтобы сместить баланс», – сказал в интервью DAZN польский игрок.