Маццарри: «Наполи» доминировал, «Ювентусу» пришлось защищаться весь второй тайм»

Главный тренер «Ювентуса» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение в матче против «Ювентуса» (0:1).

Неаполитанцы чаще били по воротам и значительно превзошли соперников по проценту владения мячом, но не смогли избежать очередной неудачи. Гол Федерико Гатти, забитый на 51-й минуте, остался единственным в матче.

«Ребята провели отличную игру. Думаю, сегодня наша команда доминировала – мы вынудили «Ювентус» защищаться у своих ворот на протяжении почти всего второго тайма. Мы перепробовали всё, но такое случается. Уверен, если мы и дальше будем играть так, как сегодня, то обязательно добьёмся хороших результатов и поднимемся в таблице», – заявил в интервью DAZN Маццарри.