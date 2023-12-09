Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы над «Наполи» в матче Серии А (1:0).

Федерико Гатти поразил ворота неаполитанцев в начале второго тайма, и у гостей так и не нашлось ответа. «Ювентус» возглавил турнирную таблицу, набрав 36 очков после 15 сыгранных встреч. Отстающий на один балл «Интер» проведёт свой матч в воскресенье – соперником будет «Удинезе».

«Мы добились очень важной победы – теперь мы опережаем «Наполи» на 12 очков, и это здорово. Что касается борьбы за скудетто, то нужно продолжать развиваться шаг за шагом, иногда мы допускаем слишком много ошибок.

Да, сегодня «Наполи» много владел мячом, но не имел явных голевых моментов. Мы играли с правильным настроем», – сказал в беседе с DAZN Аллегри.