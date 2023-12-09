Данило: «Скудетто – мечта «Ювентуса», а цель – место в четвёрке»

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мыслями после победы над «Наполи» (1:0).

Туринцы вновь возглавили таблицу Серии А, на одно очко опередив «Интер» при матче в запасе у миланцев. Очередную победу «бьянконери» принёс гол Федерико Гатти на 51-й минуте.

«Это только начало, но такие победы очень важны для морального настроя на будущие игры.

Конечно, мы мечтаем выиграть скудетто, но наша основная цель, как говорят тренер и директор, – финишировать в четвёрке. Нужно подходить к каждому матчу максимально серьёзно, не забегая вперёд. Посмотрим, чем всё закончится», – высказался в послематчевом интервью DAZN Данило.