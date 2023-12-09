Йылдыз всерьёз задумался об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз рассматривает возможность смены клуба.

18-летний футболист ни разу не появился на поле с момента завершения международной паузы. Как информирует Sky Sport, турецкий атакующий хавбек недоволен своим положением в команде. В ближайшие дни он обсудит с клубом свои перспективы. По данным источника, игрок готов покинуть «Ювентус» уже в январе, если не получит никаких гарантий. Интерес к восходящей звезде проявляют представители немецкой Бундеслиги и Английской премьер-лиги.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Кенана Йылдыза в 1 млн евро. Его контракт с туринцами рассчитан до 2027 года.