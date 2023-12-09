«Наполи» впервые за семь лет проиграл три матча кряду

«Ювентус» продлил серию неудач «Наполи», одержав минимальную победу в поединке Серии А.

Коллектив Массимилиано Аллегри одолел действующих чемпионов Италии благодаря голу Федерико Гатти, забитому на 51-й минуте. По данным Opta, «Наполи» впервые с октября 2016 года проиграл три матча подряд во всех турнирах – тогда командой руководил Маурицио Сарри.

Напомним, что до встречи с «Ювентусом» неаполитанцы, возглавляемые Вальтером Маццарри, уступили в родных стенах «Интеру» (0:3) и проиграли «Реалу» в Мадриде в рамках Лиги чемпионов (2:4).

На счету «Наполи» 24 очка после 15 сыгранных матчей в Серии А. Команда рискует свалиться на седьмое место – это произойдёт, если «Фиорентина» и «Болонья» выиграют свои поединки.