Впервые за 2,5 года: «Ювентус» обоГАТТИлся тремя очками, повергнув «Наполи»

В центральном матче пятнадцатого тура Серии A схлестнулись «Ювентус» и «Наполи».

Второй раз подряд «Ювентус» проводил матч чемпионата Италии в пятницу. В первый день декабря «бьянконери» устроили валидольную концовку со скромной командой «Монца». Попасть на промежуточную ничью на 90+1-й минуте и вырвать себе победу на 90+4-й – это ещё уметь надо. «Старая синьора» доказала, что умеет.

«Наполи» в прошлое воскресенье крупно проиграл «Интеру». Нынешний сезон, конечно, отличается у «партенопейцев» от предыдущего. Сейчас скудетто Хвиче Кварацхелии и его одноклубникам не светит. Лучано Спаллетти ушёл из «Наполи» на пике, и команду у него принял уже тренировавший ранее «кампанийцев» Вальтер Маццари.

«Ювентус» сам встречался с «Интером» в позапрошлом туре – именно эти клубы сейчас борются в Серии A за первое место. Шансы «бьянконери» в этой гонке оцениваются пониже. Победа над «Наполи» возводила бы «Ювентус» на первое место по крайней мере на 22 часа, пока не завершится матч «Интер» – «Удинезе».

Неаполитанцы сделали ставку на быстрый гол и создали момент на первой же минуте. Политано заработал штрафной на правом фланге, где против него сфолил Данило Луис. Со стандарта навесил Зелиньски, пробил головой Ррахмани – от Бремера мяч отскочил на угловой. Уже «Юве» прочувствовал опасность у своих ворот.

Вскоре Политано внезапно прострелил с правого фланга в створ ворот – Щесны успел сложиться и остановить мяч на ленточке. На девятнадцатой минуте интересную атаку провёл «Ювентус». Кьеза сделал передачу слева на Влаховича – удар Душана накрыл Натан. Потом пошла неразбериха, и Маккенни в итоге через себя пальнул выше.

Недолго погодя Кьеза прорвался слева ещё раз, но Лоботка заблокировал его прострел и позже выбил мяч на угловой. От флажка навесил Костич, а Лоботка сделал вынос, но слишком слабый и корявый, на подступы к штрафной площади. Впрочем, на подборе у Кьезы мяч с ноги свалился.

Дальше Хвича дважды показал, как он умеет не забивать. Сначала сместился с левой стороны и пробил с сильным отклонением от дальней девятки. Потом Осимхен в контратаке выкатил мяч с правого фланга, а совершенно свободный Кварацхелия смутился выдвинувшимся ему навстречу Щесны и исполнил мимо створа.

На 39-й минуте гости подали штрафной, от Бремера мяч отскочил к Гатти и оказался у ди Лоренцо. Удар в левый угол – там выручает Щесны. Чтобы вернуться в игру, голкиперу хозяев потребовались какие-то секунды, и в это время в штрафной площади «Юве» царила настоящая паника. В итоге хозяева выдохнули после офсайда ди Лоренцо.

«Ювентус» предсказуемо меньше владел мячом, но на второй тайм вышел активно. И не зря. Влахович попал в штангу, однако в офсайд забрался Маккенни. Зато никакого подвоха не было, когда Камбьясо подал справа на дальнюю штангу, а Гатти в прыжке опередил двух соперников и головой подправил мяч в дальний угол (1:0).

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У гостей не получалось особо зажимать «старую синьору» – та довольно неплохо себя чувствовала, минимально ведя в счёте. Кьеза мог забить красиво, но закрутил мяч выше. А стоило Влаховичу замениться из-за травмы, как Осимхен «сравнял счёт» – взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры».

В концовке «бьянконери» всё-таки отошли назад. И выстояли. Жуан Жезус ткнул мяч голово йповерх створа после подачи Хвичи. Ди Лоренцо не попал ногой в правый угол. Команда Аллегри снова выбралась на первое место, сыграв в очередном туре раньше «Интера». «Ювентус» победил «Наполи» впервые с апреля позапрошлого года.

Кирилл Иванцов