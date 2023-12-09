Влахович получил травму в матче против «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не смог продолжить игру из-за повреждения.

Сербский футболист вышел в стартовом составе «бьянконери» в поединке Серии А против «Наполи». На 70-й минуте форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы, полученной после падения в штрафной. Массимилиано Аллегри заменил Влаховича на Аркадиуша Милика. К этому моменту на табло горел счёт 1:0 в пользу туринцев – автором единственного гола стал центральный защитник Федерико Гатти.

Следить за событиями концовки матча «Ювентус» – «Наполи» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая трансляция.