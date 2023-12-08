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Чемпионат Италии. Серия А

Джунтоли рассказал, в чём «Ювентус» отличается от «Наполи»

08 Декабря 2023 • 22:51 Комментировать
Ювентус
0:0
Наполи
1 2.35 X 3.25 2 3.45
1-й тайм

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, в недавнем прошлом работавший в «Наполи», высказался об отличиях между клубами.

51-летний функционер покинул Неаполь по окончании прошлого сезона, перебравшись в туринский клуб.

«В чём различия между «Ювентусом» и «Наполи»? За «Ювентусом» следят во всём мире, поэтому уровень давления со стороны СМИ здесь выше. Но мы, как профессионалы, всегда должны быть сосредоточены на настоящем, и именно этим мы сейчас занимаемся», – рассказал в интервью DAZN Джунтоли перед началом матча «Ювентуса» против «Наполи», который проходит в эти минуты в рамках 15-го тура Серии А.

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