Джунтоли рассказал, в чём «Ювентус» отличается от «Наполи»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, в недавнем прошлом работавший в «Наполи», высказался об отличиях между клубами.

51-летний функционер покинул Неаполь по окончании прошлого сезона, перебравшись в туринский клуб.

«В чём различия между «Ювентусом» и «Наполи»? За «Ювентусом» следят во всём мире, поэтому уровень давления со стороны СМИ здесь выше. Но мы, как профессионалы, всегда должны быть сосредоточены на настоящем, и именно этим мы сейчас занимаемся», – рассказал в интервью DAZN Джунтоли перед началом матча «Ювентуса» против «Наполи», который проходит в эти минуты в рамках 15-го тура Серии А.