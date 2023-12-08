Данило – о поражении от «Наполи» со счётом 1:5 в прошлом сезоне: «Мы извлекли уроки»

Защитник «Ювентуса» Данило побеседовал с прессой перед матчем против «Наполи».

Коллектив Массимилиано Аллегри примет в родных стенах действующих чемпионов Италии в матче 15-го тура, который стартует сегодня в 22:45 по московскому времени.

«Мы знаем, что победы в таких матчах не только приносят три очка, но и заряжают уверенностью.

1:5 в прошлом сезоне? Тогда были совершенно другие расклады, «Ювентус» переживал непростой период, но мы знаем, что ни при каких обстоятельствах не можем позволять себе такое в футболке этого клуба. Мы извлекли из этого уроки, и теперь вы можете видеть, что в ключевых матчах мы выглядим иначе», – цитирует Football Italia Данило.