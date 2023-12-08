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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «В прошлом сезоне я не мог играть без обезболивающих»

08 Декабря 2023 • 22:27 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
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Через 23 ч. 27 мин.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что испытывал серьёзные проблемы в прошлом сезоне.

26-летний футболист выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года, а в июне едва не стал победителем Лиги чемпионов – «нерадзурри» уступили в финале «Манчестер Сити».

«В начале сезона у меня были проблемы с лодыжкой, но я продолжал играть, так как Лукаку и Корреа отсутствовали из-за травм. Я принимал таблетки, выходил на поле под обезболивающими. Мне было очень больно в первом матче на чемпионате мира. Это продолжалось вплоть до финала Лиги чемпионов – из-за боли я не мог даже тренироваться. Я не сдался, но со временем это стало невозможно. Иногда я закрывался в своей комнате и плакал. Моя семья помогла мне с этим справиться», – рассказал в интервью Star Лаутаро.

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