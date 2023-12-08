«Ювентус» и «Наполи» объявили стартовые составы на очный матч Серии А

Сегодня, 8 декабря, «Ювентус» встретится на своём поле с «Наполи» в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии.

Стартовый состав «Ювентуса»: Щесны (вр), Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Натан, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Перед стартом поединка туринский клуб находится на второй позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка. Неаполитанцы идут на пятой строчке, имея в копилке 24 балла.

Матч «Ювентус» - «Наполи» должен начаться в 22:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.