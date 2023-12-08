«Ювентус» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Наполи
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Протокол игры
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Камбьясо Андреа•Маккенни Уэстон•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Влахович Душан•Кьеза Федерико
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Натан•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
08 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".
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