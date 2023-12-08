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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Кварацхелия не сбавил»

08 Декабря 2023 • 15:19 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.40 X 3.25 2 3.20
Через 7 ч. 3 мин.

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

«Он не сбавил. У «Наполи» есть определенные проблемы в текущем сезоне, но в этом нет вины Хвичи. Команду немного трясет после чемпионского сезона, уже два тренера сменилось», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников. Помимо этого, на счету грузина пять голевых передач.

На данный момент «Наполи» находится на пятом месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на девять очков.

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