Сёмин: «Кварацхелия не сбавил»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

«Он не сбавил. У «Наполи» есть определенные проблемы в текущем сезоне, но в этом нет вины Хвичи. Команду немного трясет после чемпионского сезона, уже два тренера сменилось», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников. Помимо этого, на счету грузина пять голевых передач.

На данный момент «Наполи» находится на пятом месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на девять очков.