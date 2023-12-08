«Ювентус» - «Наполи»: Титов сделал прогноз на матч Серии А

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Егор Титов высказал мнение о предстоящей встрече туринского «Ювентуса» и «Наполи» в 15-м туре чемпионата Италии.

«Туринцы будут ждать шанса. Если поведут, то все, там уже не отыграться. Ставлю на тотал меньше 2,5. В матчах против серьезных соперников у «Ювентуса» этот вариант работает очень часто», - приводятся слова Титова на страницах «РБ Спорта».

Матч состоится на стадионе в Турине сегодня, 8 декабря. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru. Перед этой игрой «Ювентус» занимает второе место, а «Наполи» - пятое.