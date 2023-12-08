Мостовой поделился мнением о матче «Ювентус» - «Наполи»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке между «Наполи» и туринским «Ювентусом» в чемпионате Италии.

«График у «Наполи» плотнее, чем у «Ювентуса». Но сейчас команды находятся в схожей ситуации - они имели неделю на подготовку. Думаю, неаполитанцы подготовятся к этой игре и окажут сопротивление», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок «Ювентус» - «Наполи» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе в Турине. Начало встречи запланировано в 22:45 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.