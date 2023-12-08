«Ювентус» может подписать украинца вместо Санчо и Берарди

Украинский полузащитник Георгий Судаков может перебраться в туринский «Ювентус», об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

Как стало известно источнику, «старая синьора» предпочитает подписать игрока «Шахтёра» вместо Джедона Санчо и Доменико Берарди. В туринском гранде считают, что переход Судакова обойдется им в гораздо меньшую сумму.

21-летний украинец провел в нынешнем сезоне Украинской премьер-лиги девять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в 15 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Шахтёром» рассчитано до середины 2028 года.