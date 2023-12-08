«Ювентус» может усилиться бразильским полузащитником

Полузащитник римского «Лацио» Фелипе Андерсон может уйти из нынешнего клуба на правах свободного агента.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны не смогли договориться о новом трудовом соглашении. Этим намерен воспользоваться туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» планирует подписать Андерсона бесплатно летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний бразилец сыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

По итогам 14 туров Серии А «Ювентус» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице.