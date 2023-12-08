​Пальюка: «Пресса оберегает Меньяна»

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян в последнее время совершил несколько ошибок, что не осталось без внимания итальянских критиков футбола. Одним из тех, кто расстроен ошибками Меньяна, является бывший голкипер генуэзской «Сампдории» и миланского «Интера» Джанлука Пальюка. По его словам, Меньян стал играть хуже, но пресса, наоборот, оберегает его:

- Майк Меньян выступает хуже, чем в свой первый сезон в «Милане», но пресса оберегает его, - цитирует слова Пальюки pianetamilan.it.

Майк Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В первый же сезон с клубом он стал чемпионом Италии.