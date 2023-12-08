«Фенербахче» продолжает обхаживать Крунича

«Фенербахче» продолжает упорно охаживать Раде Крунича, который с 2019 года выступает за «Милан», но очень нравится руководству турецкого клуба. Минувшим летом они уже пытались настойчиво пригласить сербского игрока с боснийским паспортом, но Стефано Пиоли попросил Крунича остаться - и тот остался.

Но сейчас ситуация изменилась, и сам Крунич тоже начал поглядывать в сторону Стамбула. А там не передумали - как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу, спортивный директор «Фенера» Марио Бранко вылетел в Милан, чтобы убедить руководство итальянского клуба отпустить Крунича.