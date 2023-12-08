Лаутаро Мартинес: «Наш соперник - не только «Ювентус», у «Милана» и «Наполи» тоже есть шансы»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес не считает, что единственным соперником «Интера» в борьбе за чемпионский титул станет туринский «Ювентус». Он не сбрасывает со счетов и такие клубы, как «Милан» или «Наполи», несмотря на то, что они уже заметно отстают по очкам.

- «Ювентус» - основной соперник? Я бы не сказал так, мы боремся и с «Миланом», и с «Наполи», не сбрасываем их со счетов. Чемпионат очень длинный, даже первый круг еще не закончился, - цитирует слова Мартинеса pianetamilan.it.

Пятнадцатый тур чемпионата Италии стартует уже в пятницу вечером матчем «Ювентуса» с «Наполи».