​Коэ: «Лаутаро Мартинес - один из 3 лучших игроков в мире»

Бывший полузащитник миланского «Интера», француз Бенуа Коэ, высоко ценит аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Он уверен в том, что футболист аргентинской сборной входит в тройку лучших игроков в мире.

- Сейчас Лаутаро Мартинес входит в тройку лучших нападающих в мире. Он вырос, теперь он капитан клуба. Продление контракта с ним важно с точки зрения стабильности клуба, роста. Он капитан, он лидер, он бомбардир клуба, - цитирует слова Коэ fcinter1908.it.

Лаутаро Мартинес выступает за миланский клуб с 2018 года. Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А.