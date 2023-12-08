​Бывший голкипер «Милана»: «Доннарумме ещё пахать и пахать до Буффона и Дзоффа»

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли прокомментировал сложности Джанлуиджи Доннаруммы, который регулярно попадает под пресс критики со стороны не только французской, но и итальянской прессы. По мнению Галли, Доннарумме предстоит долгий путь до заслуг его знаменитых соотечественников:

- Конечно, в плане продолжительности карьеры сравняться с ними он может - и даже, возможно, превзойти. Но в плане заслуг Доннарумме еще работать и работать до Буффона и даже до Дино Дзоффа, - цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Доннарумма выиграл чемпионат Европы с итальянской сборной в 2021 году.