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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший голкипер «Милана»: «Доннарумме ещё пахать и пахать до Буффона и Дзоффа»

08 Декабря 2023 • 09:06 Комментировать

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли прокомментировал сложности Джанлуиджи Доннаруммы, который регулярно попадает под пресс критики со стороны не только французской, но и итальянской прессы. По мнению Галли, Доннарумме предстоит долгий путь до заслуг его знаменитых соотечественников:

- Конечно, в плане продолжительности карьеры сравняться с ними он может - и даже, возможно, превзойти. Но в плане заслуг Доннарумме еще работать и работать до Буффона и даже до Дино Дзоффа, - цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Доннарумма выиграл чемпионат Европы с итальянской сборной в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Дино Дзофф Джованни Галли Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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