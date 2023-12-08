Беннасер: «Религия помогает мне видеть всё в положительном свете»

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер рассказал о том, что в его жизни означает религия, он мусульманин, как и абсолютное большинство его соотечественников. По словам Беннасера, религия помогает ему видеть все происходящие вещи в положительном свете:

- Религия присутствует во мне и со мной каждый день, для меня она очень важна. Во время травмы я даже имел больше времени для нее. Религия всегда помогает мне видеть все происходящие вещи в положительном свете, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

Напомним, что Исмаэль Беннасер выступает за итальянский «Милан» с 2019 года.