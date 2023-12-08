​Беннасер: «Когда вернулся, сразу забыл про все месяцы без футбола»

Алжирский защитник итальянского «Милана» Исмаэль Беннасер только-только оправился от тяжелой травмы, полученной им еще весной. Он рассказал о том, как прошло возвращение на поле, признавшись, что едва ступив на газон, тут же забыл про месяц вне футбола.

- Как только вышел на поле, тут же забыл обо всех этих месяцах. Атмосфера, тифози... Я был счастлив, - цитирует слова Беннасера pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть в гостях с «Аталантой», это случится уже в субботу, девятого декабря. Сейчас клуб занимает третье место в турнирной таблице.