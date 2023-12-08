​Пирло: «Работать с Роналду было большой привилегией для меня»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло вспомнил свой не очень продолжительный период работы с клубом, тогда под его началом выступал сам Криштиану Роналду - игрок, которого и сегодня многие считают лучшим в мире. Пирло признался, что гордится тем периодом, несмотря на не самые лучшие результаты.

- Тренировать «Ювентус» было очень приятным опытом. Я работал с Криштиану Роналду - лучшим игроком в мире. Работа с таким персонажем помогает понять, как становятся лучшими, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Роналду выступал в Турине с 2018 по 2021 год.