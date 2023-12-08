​Дибала получил подарок от Канселу

Аргентинский нападающий Пауло Дибала и португальский латераль Жоау Канселу, выступающий сейчас за каталонскую «Барселону», являются большими друзьями, несмотря на то, что вместе провели только один сезон в «Ювентусе» - 2018/2019.

После того, как Дибала прекрасно сыграл за «Рому» в очередном матче итальянского чемпионата против «Сассуоло», Канселу решил поздравить своего аргентинского друга и выслал ему футболку «Барселоны» с персонально сделанной надписью «моему другу и братану Пауло, обнимаю тебя», написал фломастером португальский игрок на подарке.

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