​Пирло рассказал, как едва не стал игроком «Реала»

Итальянский плеймейкер Андреа Пирло большую часть своей карьеры провел в Италии, если не считать небольшого опыта в МЛС, но у него были возможности поиграть и в Испании - не только в «Барселоне», но и в «Реале». Пирло рассказал, как сорвался его трансфер в мадридский клуб:

- Это было во время скандала с Кальчополи, мы только-только выиграли чемпионат мира, и я не знал, где мы будем - Серия А или Б. Ко мне обратились из «Реала», и я даже подписал предварительный контракт, но затем стало ясно, что «Милан» остается в Серии А, и я тоже решил остаться, - цитирует слова Пирло pianetamilan.it.