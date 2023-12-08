​Пирло: «Липпи заставил меня бить первым послематчевый пенальти в финале ЧМ-2006»

Бывший лидер итальянской сборной Андреа Пирло вспомнил, как пробивал первый послематчевый пенальти в финальном матче чемпионата мира 2006 года. Тогда сборная Италии переиграла Францию, безупречно исполнив все пять послематчевых пенальти.

В составе французов промахнулся Трезеге - это стало своеобразной местью наоборот за «золотой гол» Трезеге в финале Евро-2000 в ворота итальянцев. Как вспоминает Пирло, он не горел желанием бить пенальти первым:

- Марчелло Липпи заставил меня пробить первым. Но у меня все получилось, я не думал долго об этом, а просто пробил, - цитирует слова Пирло pianetamilan.it.