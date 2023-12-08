​Пирло пояснил, почему перешёл в «Ювентус»

Андреа Пирло успел поиграть за главные клубы Италии на протяжении своей карьеры, и последним из них был туринский «Ювентус». Пирло пояснил, почему выбрал этот клуб - по его словам, ему захотелось доказать публике, что он еще не вышел в тираж и способен играть на высшем уровне:

- У меня было огромное желание доказать всем, что я еще в расцвете сил и могу выигрывать. С «Ювентусом» мы выиграли четыре чемпионата и сыграли в финале Лиги чемпионов. С Конте у меня сложились очень теплые и продуктивные отношения, - цитирует слова Пирло pianetamilan.it.

Сейчас Пирло тренирует генуэзскую «Сампдорию».