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Чемпионат Италии. Серия А

​Пирло пояснил, почему перешёл в «Ювентус»

08 Декабря 2023 • 06:19 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.40 X 3.25 2 3.20
Через 15 ч. 22 мин.

Андреа Пирло успел поиграть за главные клубы Италии на протяжении своей карьеры, и последним из них был туринский «Ювентус». Пирло пояснил, почему выбрал этот клуб - по его словам, ему захотелось доказать публике, что он еще не вышел в тираж и способен играть на высшем уровне:

- У меня было огромное желание доказать всем, что я еще в расцвете сил и могу выигрывать. С «Ювентусом» мы выиграли четыре чемпионата и сыграли в финале Лиги чемпионов. С Конте у меня сложились очень теплые и продуктивные отношения, - цитирует слова Пирло pianetamilan.it.

Сейчас Пирло тренирует генуэзскую «Сампдорию».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Пирло

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