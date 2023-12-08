Аллегри оценил шансы «Ювентуса» в матче против «Наполи»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящей встрече с «Наполи».

«Бьянконери» примут в родных стенах действующих чемпионов в матче 15-го тура Серии А. Поединок состоится в пятницу.

«Это ещё один матч с прямым конкурентом. До конца первой половины осталось пять игр, и впереди у нас домашняя встреча с «Ромой» и три сложных выезда.

Наша цель – завершить первую половину лучше, чем в прошлом году. Тогда мы набрали 38 очков – довольно много, но наша задача – улучшить показатель.

Против «Наполи» будет очень сложно. Эта команда имела хорошие шансы в игре с «Интером», несмотря на поражение. «Ювентус» выиграл только один из последних семи матчей с «Наполи», – цитирует TMW Аллегри.