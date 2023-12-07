Лаутаро Мартинес: «Симоне Индзаги – необыкновенный человек»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о главном тренере команды Симоне Индзаги.

Итальянский специалист занял должность во главе «нерадзурри» в июне 2021 года. За два с половиной года под руководством Индзаги аргентинский форвард закрепился в качестве ключевого игрока команды и стал капитаном.

«Индзаги – необыкновенный человек. При нём мы работаем с улыбкой – очень важное качество для тренера. Он заботится обо всех и продолжает совершенствоваться. Его работу в «Интере» уже можно назвать невероятной: с ним мы выигрываем трофеи, дошли до финала Лиги чемпионов. Мы всё ещё не завоевали скудетто, но именно к этому мы сейчас стремимся», – приводит журналист Даниэле Мари слова Мартинеса.