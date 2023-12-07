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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Симоне Индзаги – необыкновенный человек»

07 Декабря 2023 • 23:44 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
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09.12 22:45

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о главном тренере команды Симоне Индзаги.

Итальянский специалист занял должность во главе «нерадзурри» в июне 2021 года. За два с половиной года под руководством Индзаги аргентинский форвард закрепился в качестве ключевого игрока команды и стал капитаном.

«Индзаги – необыкновенный человек. При нём мы работаем с улыбкой – очень важное качество для тренера. Он заботится обо всех и продолжает совершенствоваться. Его работу в «Интере» уже можно назвать невероятной: с ним мы выигрываем трофеи, дошли до финала Лиги чемпионов. Мы всё ещё не завоевали скудетто, но именно к этому мы сейчас стремимся», – приводит журналист Даниэле Мари слова Мартинеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес ещё теги

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