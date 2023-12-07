Кьеллини: «Бастони может стать одним из пяти лучших защитников в мире»

Бывший центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил уровень Алессандро Бастони.

24-летний центрбек миланского «Интера» считается преемником Кьеллини в сборной Италии. Недавно сам Бастони признался, что многому научился как у Джорджо, так и у Леонардо Бонуччи.

«Бастони сильно отличается от меня, но у него огромный потенциал. В техническом плане я бы сравнил его с Бонуччи. Алессандро может стать одним из пяти лучших защитников в мире», – заявил в интервью The Athletic 39-летний экс-игрок «Ювентуса», чей контракт с американским «Лос-Анджелесом» истекает в конце текущего месяца.