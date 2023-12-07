Кьеллини: «Моё будущее связано с «Ювентусом», но я не буду тренером»

Центральный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини намерен в скором будущем вернуться в «Ювентус».

Экс-игрок сборной Италии переехал в США летом 2022 года после 15 лет выступлений в цветах туринцев.

«Я вижу в своём будущем только «Ювентус». Не знаю, в каком качестве я туда вернусь, но я провёл в этом клубе почти половину своей жизни. Я по-прежнему близок с «Юве», и я очень рад, что команда хорошо проводит нынешний сезон. Не могу дождаться, когда снова окажусь на стадионе.

Я не спешу с принятием решения относительно будущего, моя семья наслаждается нашим пребыванием на текущем месте. У меня нет желания становиться тренером, мне всегда хотелось работать в сфере менеджмента», – цитируют итальянские СМИ 39-летнего центрбека.