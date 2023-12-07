«Ювентус» расторгнет контракт Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в скором времени лишится клубной прописки.

Напомним, что французский футболист был отстранён из-за проваленного допинг-теста. Недавно стало известно, что хавбек может быть наказан четырёхлетней дисквалификацией, что явно поставит крест на его карьере в «Ювентусе». Как сообщает журналистка Фабиана Делла Валле, в туринском клубе уже решили расстаться с Погба – контракт игрока уже скоро будет расторгнут. Сторонам осталось лишь договориться об условиях досрочного прекращения сотрудничества.

Поль Погба лишь дважды появился на поле в нынешнем сезоне. Его трудовое соглашение с «Ювентусом» рассчитано до 2026 года.