​Рабио принял решение по будущему

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио, вероятно, и следующий сезон проведёт в туринской команде. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 28-летний футболист планирует продлить контракт со «старой синьорой» ещё на один год. Рабио настроен именно на краткосрочный контракт, чтобы сохранять контроль над своим будущим.

Отмечается, что рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает Рабио ключевым футболистом команды.

Напомним, что летом Рабио уже продевал трудовое соглашение с «Ювентусом» на один сезон. С тех пор француз провёл 13 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.