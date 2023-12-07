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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» хотят продлить контракт с Лаутаро на пять лет

07 Декабря 2023 • 18:34 Комментировать

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Специалист отметил, что переговоры идут, и в команде хотят, чтобы контракт с аргентинцем был продлён ещё на пять лет.

«Это здорово, что он обладает развитым чувством преданности к клубу, в наши дни подобное качество можно встретить не так уж часто», - приводит слова Маротты журналист Альфредо Педулла в социальной сети.

Контракт 26-летнего футболиста, чемпиона мира 2022 года с миланской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Лаутаро Мартинес ещё теги
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