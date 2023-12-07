В «Интере» хотят продлить контракт с Лаутаро на пять лет

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Специалист отметил, что переговоры идут, и в команде хотят, чтобы контракт с аргентинцем был продлён ещё на пять лет.

«Это здорово, что он обладает развитым чувством преданности к клубу, в наши дни подобное качество можно встретить не так уж часто», - приводит слова Маротты журналист Альфредо Педулла в социальной сети.

Контракт 26-летнего футболиста, чемпиона мира 2022 года с миланской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.