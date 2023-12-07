Спаллетти стал почётным гражданином Неаполя

Экс-наставнику «Наполи» Лучано Спаллетти присвоено звание почётного гражданина Неаполя. Об этом сообщает Football Italia.

Данное звание 64-летний специалист получил за большие спортивные заслуги. Напомним, под руководством Спаллетти «Наполи» впервые за 33 года смог выиграть чемпионат Италии. Тренер возглавлял неаполитанский клуб с 2021 по 2023 год.

С сентября Спаллетти является главным тренером сборной Италии. Вместе с командой он провел уже шесть матчей, в которых одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Контракт Спаллетти с Италией рассчитан до 2026 года.