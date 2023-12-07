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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» нацелился на топ-игрока из Серии А слухи

07 Декабря 2023 • 17:18 Комментировать

«Реал» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает TodoFichajes, мадридский гранд нацелился на Дензела Дюмфриса из «Интера». Нидерландец является достаточно универсальным футболистом – он способен играть по всему правому флангу.

Действующий контракт связывает Дюмфриса с «Интером» до середины 2025 года. «Нерадзурри» хотят договориться о новом соглашении, но переговорный процесс с 27-летним футболистом оказывается непростым.

Рыночная стоимость Дензела Дюмфриса оценивается в 28-35 миллионов евро. В нынешнем сезоне нидерландец провёл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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