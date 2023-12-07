Аллегри — о Серии А: «Это аномальный чемпионат»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о текущем розыгрыше Серии А.

— Это аномальный чемпионат, очень сбалансированный. По этой причине мы должны продолжать работать над своей стабильностью, — цитирует итальянского специалиста пресс-служба туринцев.

В настоящий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 33 очка после 14 туров. Лидером Серии А является «Интер», в копилке которого 35 баллов.

Завтра, 8 декабря, подопечные Аллегри примут на своем поле «Наполи». Игра 15-го тура должна будет начаться в 22:45 по мск.