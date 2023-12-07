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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри — о Серии А: «Это аномальный чемпионат»

07 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
1 2.45 X 3.30 2 3.10
08.12 22:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о текущем розыгрыше Серии А.

— Это аномальный чемпионат, очень сбалансированный. По этой причине мы должны продолжать работать над своей стабильностью, — цитирует итальянского специалиста пресс-служба туринцев.

В настоящий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 33 очка после 14 туров. Лидером Серии А является «Интер», в копилке которого 35 баллов.

Завтра, 8 декабря, подопечные Аллегри примут на своем поле «Наполи». Игра 15-го тура должна будет начаться в 22:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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Комментарии (1)
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InterSan
07 Декабря 2023 в 16:57
Сбалансирован он в первую очередь из-за того, что денег нет ни у кого.
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