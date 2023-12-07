Аллегри: «После матча с «Интером» у игроков была лёгкая эйфория, но мы должны помнить о конечной цели»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз напомнил о цели своей команды на нынешний сезон. Итальянский специалист хочет вернуть «старую синьору» в Лигу чемпионов.

«После матча с «Интером» у игроков была лёгкая эйфория, но мы должны помнить о конечной цели. Мы хотим улучшить результат прошлого сезона и к маю финишировать в первой четвёрке», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, прошлую кампанию подопечные Аллегри закончили на седьмом месте в турнирной таблице. Сейчас команда идёт на втором месте с отставанием в два очка от миланского «Интера».