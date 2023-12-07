Аллегри поддержал Влаховича после незабитого пенальти в матче с «Монцой»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поддержал форварда Душана Влаховича после того, как серб не реализовал пенальти в матче с «Монцой» в последнем туре итальянской Серии А. Напомним, несмотря на промах Влаховича с одиннадцатиметровой отметки, «старая синьора» всё же вырвала победу в том матче со счётом 2:1 благодаря голу Федерико Гатти.

«С Влаховичем всё в порядке, как и со всеми остальными. Кто бы не брался исполнять пенальти, рано или поздно он промахивается», – сказал Аллегри на пресс-конференции в преддверии матча с «Наполи».

Влахович в этом сезоне отметился пятью голами и одним результативным пасом в двенадцати матчах Серии А.