Аллегри рассказал, готов ли Гатти к дуэли с Кварацхелией

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, готов ли крайний защитник команды Федерико Гатти к индивидуальной дуэли против Хвича Кварацхелии в ближайшем туре Серии А против «Наполи».

«Готов ли Гатти к дуэли с Кварацхелией? Он хорошо справляется и продолжает расти. Давайте не забывать, что три года назад он играл в третьем дивизионе Италии», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Гатти в этом сезоне отметился двумя голами в итальянской Серии А. На счету Кварацхелии 4 забитых мяча и 3 результативные передачи в чемпионате.

«Ювентус» и «Наполи» встретятся между собой 8 декабря в Турине.