Аллегри: «Наполи» опасен на выезде, нас ждёт трудный матч

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата Италии против «Наполи».

«Самое главное для нас — иметь четкие цели. Завтра будет очень трудный матч, «Наполи» очень опасен на выезде, а за последние семь матчей мы выиграли у них только один раз», — приводит слова Аллегри пресс-служба туринского клуба.

Встреча 15-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» состоится завтра, 8 декабря. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что перед матчем туринцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, а неаполитанцы идут на пятой позиции.