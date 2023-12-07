Смоллинг вернётся в строй не раньше февраля

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг не вернётся в строй раньше февраля. По информации от Football Italia, 34-летний англичанин не сможет вылечить хроническую травму колена раньше, чем за два месяца.

Напомним, Смоллинг получил свою травму в начале сентября, из-за чего был вынужден пропустить большую часть матчей в нынешнем сезоне.

Контракт Смоллинга с «Ромой» действует до лета 2025 года. Перед тем, как продлить соглашение с «джаллоросси», англичанин был связан с переходом в миланский «Интер».

Отметим, что за «Рому» бывший футболист «Манчестер Юнайтед» выступает с лета 2019 года.