Для Погба запросили 4 года дисквалификации за допинг

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба ждёт наказания за допинг. Несколько месяцев назад французский футболист сдал положительный тест на тестостерон. Антидопинговая прокуратура завершила необходимые процессы и требует для Погба дисквалификацию на четыре года. Об этом сообщает итальянский филиал портала Goal.

Полю Погба 30 лет, в нынешнем сезоне он успел провести за «Ювентус» два матча.

Отметим, что «Ювентус» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на два зачётных балла.