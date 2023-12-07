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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Я бы хоть завтра подписал новый контракт с «Интером»

07 Декабря 2023 • 13:46 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
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09.12 22:45

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, на какой стадии находится его новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что аргентинец близок к заключению новой сделки до 2028 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.

«Я бы хоть завтра подписал новый контракт с «Интером». Я очень счастлив в этом клубе, хорошо себя чувствую и действительно хочу поставить подпись под новым долгосрочным контрактом. Мы очень близки к соглашению», – сказал Мартинес в беседе со Sport Mediaset.

26-летний Мартинес отметился 13 голами и 2 ассистами в этом розыгрыше итальянской Серии А в 14 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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