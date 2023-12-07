«Ювентус» и «Интер» сразятся за полузащитника «Наполи»

Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» являются главными претендентами на трансфер полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски. Как сообщает Il Corriere dello Sport, «нерадзурри» и «старая синьора» готовы побороться друг с другом за польского хавбека.

Пока что Зелиньски не показывает никаких признаков заинтересованности в продлении контракта с «Наполи». Действующее соглашение поляка истекает в конце сезона. Это значит, что летом Пётр может стать свободным агентом. Возможность бесплатного подписания Зелиньски очень привлекает «Ювентус» и «Наполи».

Пётр в этом сезоне отметился двумя голами и одним ассистом в 14 матчах Серии А.